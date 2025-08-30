В Москве арестовали гражданина Куряева по статье о госизмене

Мещанский суд Москвы отправил под арест гражданина Куряева О.В. Он проходит по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), следует из судебной картотеки.

Решение об аресте было вынесено 29 августа, оно вступит в силу 2 сентября. Какие-либо подробности дела неизвестны. По этой статье мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Этим летом в России по аналогичной статье были арестованы как минимум два человека: в июле — Крысяев Р.Ю., в августе — Парамонов Д.В. Оба решения вынес тот же суд.

Президент Владимир Путин в апреле 2023 года подписал закон, которым ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. До этого максимальным наказанием было до 20 лет заключения.