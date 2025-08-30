Кубань вошла в топ-5 регионов России по востребованности ветврачей

В России за восемь месяцев 2025 года России было открыто более 9,2 тыс. вакансий для ветеринарных врачей. В Краснодарском крае работодатели разместили более 500 вакансий, приводит данные пресс-служба hh.ru макрорегиона Юг и ЦФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По количеству открытых вакансий ветврачей лидирует Центральный федеральный округ (ЦФО), где с начала года было открыто 47,7% таких вакансий. В Москве зарегистрировано 22% таких предложений, в Санкт-Петербурге — 8%, Московской области — 7%, на Кубани — 6%. Воронежская и Белгородская области занимают по 3%.

В третьем квартале 2025 года средняя зарплата ветеринарных врачей выросла на 8% и достигла 87,3 тыс. руб. В Краснодарском крае медиана зарплат составила 63,4 тыс. руб. В Москве зарплатные ожидания составляют 86,3 тыс. рублей, на Кубани — 69,9 тыс. рублей.

Работодатели ищут специалистов с навыками в ветеринарии, опытом работе в команде, со знанием ветеринарных препаратов. Они предлагают официальное трудоустройство, доставку до места работы на корпоративном транспорте, социальные льготы и горячие обеды.

Андрей Николаев