На Кубани за сутки родились пять двоен

За сутки в Краснодарском крае родились пять двоен. Всего на свет появились 172 ребенка. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В краевой столице за стуки родились 74 ребенка, в Сочи – 19 малышей, по три ребенка появились на свет в Кореновском и Ейском районах, пять – в Гулькевичском районе, в Новороссийске родилось 10 детей.

Глава краевого минздрава поздравил родителей с пополнением в семействе.

Андрей Николаев