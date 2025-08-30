В Сочи на прилет и вылет утром 30 августа задержали 34 рейса

В международном аэропорту Сочи наблюдаются задержки рейсов. По данным онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 9.00 утро 30 августа задерживаются 15 вылетов в такие города как Тюмень, Казань, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург. На прилет задерживаются 19 рейсов, включая рейсы из Антальи, Алматы, Москвы, Надыма, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Уфы.

Ночью с 02:30 до 05:00 в аэропорту ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности. Представители аэропорта сообщили, что сейчас формируется новое расписание для всех воздушных судов с учетом изменений.

Пассажиров предупредили о возможных переносах, отменах и объединениях рейсов в ближайшие два дня.

Андрей Николаев