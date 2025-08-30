Посол Андреев: спецслужбы Польши ищут контакт с российскими дипломатами

Российские власти убеждены, что спецслужбы Польши продолжают искать возможности сотрудничества с российскими дипломатами. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Он уточнил, что один подобный случай «в недавнем прошлом был, но успеха не имел». «Новых попыток пока не отмечалось, но в том, что продолжают искать возможности, мы не сомневаемся»,— сказал господин Андреев в интервью «РИА Новости».

В мае 2024 года в Польше арестовали девять человек по подозрению в диверсиях по заказу России. После этого дипломатов российского посольства лишили права свободно передвигаться по стране. В октябре МИД Польши отозвал разрешение на работу консульства РФ в Познани, его сотрудников признали «нежелательными лицами» в Польше. Глава польского МИДа Радослав Сикорский также не исключал высылку российского посла. В МИД РФ в ответ призвали польских дипломатов приготовиться к отъезду из РФ.