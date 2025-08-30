Губернатор Самарской области заявил об атаке ВСУ на завод

ВСУ утром осуществили «попытку атаки» на промышленное предприятие в Сызрани, сообщил в Telegram губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Имеются ли пострадавшие или разрушения, он не уточнил. Губернатор призвал граждан «доверять только проверенным источникам информации».

По данным Минобороны РФ, в течение сегодняшней ночи силы ПВО сбили 86 БПЛА над десятью регионами, при этом Самарскую область ведомство в их числе не называло. В предыдущий раз регион повергся атаке 28 августа. Тогда из-за падения БПЛА были задержаны 10 поездов, также на территории области ограничивали мобильный интернет.