В Самарской области задержаны 10 поездов из-за падения БПЛА

В Самарской области БПЛА упал в районе железнодорожной станции Кряж, что нарушило работу контактной сети. Из-за этого задерживаются 10 поездов — шесть пассажирских и четыре пригородных электрички.

Максимальное время задержки составляет 2 часа 14 минут. Еще три пригородных были поезда отменены, сообщает ТАСС со ссылкой на Куйбышевскую железную дорогу.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи средства ПВО уничтожили над Самарской областью 21 дрон. Информации о пострадавших нет. В регионе временно ограничили мобильный интернет.