Госдеп разрешил продать Украине оборудование для комплексов Patriot на $179 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу оборудования, средств и услуг для поддержания боеспособности зенитного ракетного комплекса Patriot. Стоимость сделки — $179,1 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), которое входит в состав Пентагона.

В сделку войдут запчасти, услуги по техническому обслуживанию и обучению, программное обеспечение и другое. «Сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, повышая безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе»,— говорится в заявлении агентства. Предполагается, что главными подрядчиками выступят корпорация RTX и Lockheed Martin.

В конце августа Госдепартамент также одобрил потенциальную продажу Украине авиационных боеприпасов увеличенной дальности на общую сумму около $825 млн. Основными подрядчиками по продаже выступят Zone 5 Technologies и компания Aspire.

Подробнее — в материале «Ъ» «США помогут Украине дальнобойно».