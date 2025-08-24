США помогут Украине дальнобойно

США одобрили поставку Украине крупной партии авиационных боеприпасов ERAM с дальностью до 450 км. Это гибрид крылатой ракеты и планирующей авиабомбы, который может стать более дешевой альтернативой дорогостоящим британо-французским ракетам Storm Shadow / SCALP, сохраняя при этом совместимость с советской и иностранной техникой ВСУ. По данным американских СМИ, первые поставки на Украину ожидаются в течение шести недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погрузка крылатых ракет Storm Shadow

Фото: Mark Bailey / Reuters Погрузка крылатых ракет Storm Shadow

Фото: Mark Bailey / Reuters

Администрация США официально одобрила масштабную поставку Украине авиационных боеприпасов увеличенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition). Речь идет о 3,35 тыс. единиц этого оружия. Решение принято в рамках крупного пакета военной помощи на $850 млн, основную часть помощи оплатили европейские страны. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в администрации, первые партии этих боеприпасов должны прибыть в ВСУ в течение шести недель.

Разработка ERAM была инициирована еще при предыдущем президенте Джо Байдене в 2024 году, причем проект изначально был международным — в нем активно участвовали Дания и Нидерланды. Концепция заключалась в создании массового, универсального и, что самое главное, дешевого и быстро производимого оружия для поражения целей на большом расстоянии. Важнейшей деталью, которая сразу указывала на ориентированность разработки именно на нужды Украины, стало техническое задание. Оно предусматривало совместимость с истребителями «иностранных типов», что снимает необходимость долгой и сложной адаптации. Напомним, что в августе 2022 года Украине пришлось адаптировать истребители МиГ-29 под противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, а после передачи Киеву британско-французских Storm Shadow / SCALP EG под них адаптировали бомбардировщики Су-24.

Согласно открытым техническим требованиям Пентагона, ERAM представляет собой высокоточный боеприпас класса «воздух-земля» массой 227 кг с осколочно-фугасной боевой частью и возможностью установки различных типов взрывателей для поражения разных целей.

В зависимости от высоты и скорости носителя в момент пуска дальность применения ERAM составляет от 240 до 450 км.

Точность попадания заявляется в пределах 10 м даже в условиях подавления или обмана GPS-сигналов — предположительно, за счет использования инерциальной навигации и альтернативных систем наведения.

Скорость 0,6 Маха (около 735 км/ч) достигается за счет небольшого твердотопливного маршевого двигателя.

Это делает ERAM уникальным гибридом: нечто среднее между планирующей бомбой с модулем коррекции (по типу американской JDAM) и небольшой крылатой ракетой.

Благодаря своей модульной конструкции и широкой совместимости с различными платформами ERAM может в ближайшей перспективе стать важным активом для ВСУ. Боеприпас способен восполнить нехватку более дорогих и сложных ракет типа Storm Shadow / SCALP EG, будучи пригодным для ударов по тыловой инфраструктуре, складам и командным пунктам противника. Производитель уже анонсировал планы по наращиванию производства до 1 тыс. единиц в год, однако конкретные данные о том, когда именно этот конвейер был запущен и какова текущая скорость выпуска, пока неизвестны.

Дмитрий Сотак