Лавров ответил Макрону, который назвал Россию «людоедом у ворот»

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию «людоедом у ворот» Европы и призвал настороженно относиться к руководству РФ. На эту фразу ответил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает»,— сказал министр журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Что значит это выражение, господин Лавров не уточнил.

Эмманюэль Макрон назвал Россию хищником и людоедом в интервью TF1-LCI. Он сказал, что президент России Владимир Путин редко выполняет свои обязательства и призвал союзников не быть наивными. Он считает, что Россия не станет страной с мирной и демократической системой в одночасье.

