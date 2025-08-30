Белый дом заверил, что Трамп все еще работает над встречей Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп продолжает работу над организацией встречи руководителей России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами с целью организации двусторонней встречи для прекращения кровопролития и окончания войны»,— рассказали AFP в администрации президента США.

О том, что американский президент на нынешнем этапе не собирается принимать участие в организации двусторонней встречи, сообщало The Guardian со ссылкой на источники. При этом сам господин Трамп утверждал, что американская сторона работает над проведением саммита.

В конце августа министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Владимир Путин готов к встрече с украинским президентом. Впрочем, по его словам, саммит может произойти только в случае, если «будет готова повестка дня».