Дептранс ответил на предложение сделать все дороги в Москве платными

Дептранс Москвы не подтвердил намерение расширить сеть платных дорог по всей столице, о котором накануне писали российские СМИ. Ведомство не получало таких предложений, рассказали в департаменте «Интерфаксу».

При этом там напомнили, что в столице уже несколько лет действуют две платные автомагистрали: Проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр. Проспект Багратиона популярен у автомобилистов, даже несмотря на высокие тарифы, рассказали в ведомстве.

Первым, кто сообщил о вероятном введении платного движения в Москве, был член Общественного совета при Министерстве транспорта России Михаил Блинкин. В интервью «Абзацу» эксперт в области урбанистики рассказал об эффективности такой системы: она, по его словам, может помочь в борьбе с высоким трафиком и регулярными пробками. «Технически ввести платежи за километр пробега столица может уже сейчас. Каждый мой километр можно очень легко посчитать»,— сказал господин Блинкин.

В марте столичные власти определили победителей конкурса на строительство двух новых платных дорог в Москве. Трассу от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда построит ООО «Дороги Москвы — Магистральная». Соучредителем компании является ООО «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», дочерняя структура Газпромбанка. Дорогу от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта построит ООО «Столичная Магистраль Юг», «дочка» компании «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».

Как Москва прирастает платными трассами — в материале «Ъ».