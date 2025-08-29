Axios: Трамп может готовить операцию по свержению президента в Венесуэле

Борьба президента США Дональда Трампа с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь маской для истинных целей американского лидера, пишет Axios со ссылкой на источники. По их словам, господин Трамп может развернуть военную операцию, чтобы свергунть и захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Оставить Мадуро у власти в Венесуэле — все равно что назначить Джеффри Эпштейна директором детского сада»,— описал изданию позицию Белого дома один из советников господина Трампа.

По данным Axios, США «никогда не были так близки» к вооруженному конфликту с Венесуэлой. В регион Карибского бассейна Дональд Трамп направил семь военных кораблей с 4500 военнослужащими. Среди них числится эскадренный миноносец с управляемыми ракетами. Также источники сообщили об американской ударной подводной лодке вблизи морской границы с Венесуэлой.

В середине августа стало известно, что США отправили военные корабли к берегам Венесуэлы в рамках плана президента Дональда Трампа по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации и подготовке 4,5 млн ополченцев к обороне страны. вчера в Белом доме заявили, что Дональд Трамп готов использовать «всю мощь» военных сил США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.

