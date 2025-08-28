США не исключают применение военной силы против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп готов использовать «всю мощь» военных сил США для борьбы с наркотрафиков из Венесуэлы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что многие страны Карибского региона одобрили военную операцию США для этих целей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Президент готов задействовать каждый элемент американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности»,— сказала госпожа Левитт. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

В середине августа стало известно, что США отправили военные корабли к берегам Венесуэлы в рамках плана президента Дональда Трампа по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации и подготовке 4,5 млн ополченцев к обороне страны.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «США взялись за венесуэльские картели по-взрослому».