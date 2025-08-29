Два человека погибли при столкновении автомобилей в Курганинском районе

В Курганинском районе в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли два человека. Авария со смертельным исходом произошла 29 августа на трассе в направлении Майкопа. По предварительной информации, водитель «Лады Гранты», превысив скорость, потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Хендаем».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Водитель «Хендай», 34 лет, скончался непосредственно на месте аварии. Второй участник ДТП, 26-летний водитель «Лады», был доставлен в больницу, где, к сожалению, позже скончался от полученных травм.

В настоящий момент сотрудники дорожной полиции проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех деталей и обстоятельств смертельной аварии. Ведется расследование для выяснения полной картины произошедшего.