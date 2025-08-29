FT: Украина не отрицает гарантии безопасности от Турции

Украинские власти демонстрируют открытость к предложениям Турции по гарантиям безопасности, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. Газета отмечает, что Анкара готова предоставить свои силы для контроля над Черным море после завершения российско-украинского конфликта.

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Murad Sezer / Reuters

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Анкара готова всецело содействовать контактам Украины и России. 23 августа посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что Турция рассматривает возможность размещения миротворческих сил на Украине. Он назвал Турцию важным партнером Украины и отметил участие турецких компаний в проектах по восстановлению страны после мирного урегулирования.