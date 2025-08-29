FT: Трамп согласен на китайских миротворцев на Украине

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею размещения на Украине миротворцев из Китая, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. Газета отмечает, что идею размещения китайских миротворцев на Украине в качестве меры обеспечения ее безопасности после завершения конфликта с Россией изначально выдвинула Москва.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам источников газеты, этот вопрос обсуждался на встрече Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме на прошлой неделе. Господин Трамп якобы предложил допустить миротворцев из Китая для наблюдения за будущей буферной зоной вдоль 1300-километровой линии фронта. В администрации президента США назвали заявление Financial Times «ложью», добавив, что «вопрос о китайских миротворцах не обсуждался» на этой встрече.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что гарантии безопасности Украины на равной основе должны обеспечиваться с участием Китая, США, Великобритании и Франции. При этом он подчеркнул, что без России этот вопрос решаться не может.

О возможном участии китайских вооруженных сил в миротворческой миссии на Украине сообщала немецкая газета Welt am Sonntag. Но официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг эти сообщения, добавив, что «позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против участия КНР в обеспечении гарантий безопасности.

Кирилл Сарханянц