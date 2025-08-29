Чистая прибыль девелопера GloraX за первые полгода увеличилась до 2,3 млрд рублей

Девелопер GloraX за первые шесть месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль до 2,3 млрд рублей (рост в 3,7 раза). Выручка компании, согласно данным международных стандартов финансовой отчетности, возросла на 45% год к году и составила 18,7 млрд рублей.

Как уточняет издание «Фонтанка», выручка подросла благодаря росту доли региональных проектов до 22%. По мнению президента GloraX Дмитрия Кашинского, рентабельность по валовой прибыли сохраняется на стабильном для организации уровне выше 40%.

Андрей Маркелов