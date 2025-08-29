В жилом районе Севастополя саперы обезвреживают опасный предмет

В жилом районе Севастополя в районе Малахова кургана саперы приступили к обезвреживанию опасного предмета, предположительно вражеского беспилотного летательного аппарата, который ранее был посажен силами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы начались в 18:00 по московскому времени. На этот период ограничено движение транспорта в районе кургана. Жителей близлежащих улиц попросили не выходить на улицу до получения специального уведомления о безопасности.

Также временно ограничено движение почти всех троллейбусов, связывающих Корабельную сторону и микрорайон на ул. Горпищенко с другими частями города. Автобусы продолжают курсировать, но объезжают опасную зону.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не беспокоиться, если будут слышны громкие звуки, поскольку все работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.