Виски погнался за гран-при

Российский рынок крепкого алкоголя переживает заметную трансформацию: на фоне ухода международных брендов и смещения потребительских предпочтений крупнейшие производители начали активно инвестировать в создание собственных проектов по разливу виски. Для российских игроков ставка на виски — это не просто расширение портфеля, а проверка их способности играть вдолгую и превращать масштабные инвестиции в устойчивый бизнес.

Растущий спрос

Последние несколько лет в России обозначился тренд на виски как среди потребителей, так и среди производителей алкоголя. По имеющимся в распоряжении «Ъ-Review» данным участников алкогольного рынка, в первой половине 2025 года розничные продажи виски составили 4,88 млн декалитров (дал), что на 8,5% больше год к году. Для сравнения, всего крепких спиртных напитков в этот период было реализовано 99,8 млн дал, что на 5,8% меньше год к году.

Несмотря на общее снижение продаж алкоголя на фоне роста акцизов и минимальной розничной цены (МРЦ), виски, как и некоторые другие виды вкусового крепкого алкоголя (джин, ром и прочее), продолжил показывать рост. С начала 2025 года акциз на этиловый спирт вырос почти на 15%, до 740 руб. за 1 л. МРЦ у бренди увеличили на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, у коньяка — на 17,09%, до 651 руб., у водки — на 16,7%, до 349 руб. Так, по данным аналитической компании «Нильсен», в январе—июне 2025 года натуральные розничные продажи виски увеличились на 9,4%, а денежные — на 15,4%. Для сравнения, реализация бренди в натуральном выражении за этот период снизилась на 9,6%, а водки — на 3,5%.

Интерес производителей

Помимо растущего спроса на вкусовые напитки свою роль в росте интереса к виски сыграли и другие факторы. В Алкогольной сибирской группе (АСГ; виски Harat’s) основными предпосылками развития локального выпуска виски называют уход международных брендов с российского рынка, создавший дефицит качественного виски. С 2022 года рынок покинула британская Diageo (разливала виски под брендами Bells и White Horse на петербургском заводе ЗАО «Игристые вина»). Также официально свернули свою деятельность в РФ Beam Suntory (бурбон Jim Beam), Pernod Ricard (Jameson), Brown-Forman (Jack Daniel’s) и прочие компании.

Алкогольный рынок РФ на протяжении последних пяти лет сильно изменился — как по причине расширения ассортимента отраслевыми игроками, так и из-за санкций со стороны ряда западных стран, констатирует коммерческий директор алкогольной Stellar Group (бренды Mancatcher, Steersman) Александр Гревцов.

Также интерес российских производителей к виски продиктован стремлением диверсифицировать портфель за счет премиальных крепких напитков помимо водки, добавляют в АСГ.

Первоначально локальные производители ориентировались на бутилирование импортных дистиллятов (сырье, которое покупается за границей), но по разным причинам пришли к решению развивать собственное производство. В 2022 году многие местные игроки столкнулись с ограничениями поставок зарубежных дистиллятов, объясняет заместитель гендиректора по операционной деятельности АО «Татспиртпром» (бренды Fire & Wood, Smoky Peaks) Никита Мингалев. В таких условиях российские алкогольные компании задумались о собственном проекте по производству полного цикла, поясняет он. «Для “Татспиртпрома” такой площадкой стал Мамадышский спиртзавод»,— говорит эксперт.

В 2024 году алкогольная компания Ladoga (бренды «Крутояр», Fowler’s) решила сделать упор на производство виски именно из собственных российских дистиллятов, говорит ее президент Вениамин Грабар. «На это нас вдохновил международный опыт»,— отмечает он. По его словам, виски уже давно перестал ассоциироваться с какой-то конкретной страной и стал напитком мира. «В определенный момент мы осознали необходимость быстрого запуска виски в РФ»,— говорит Александр Гревцов. По его словам, у компании был положительный опыт развития собственных коньяков, соответственно, команда по производственному циклу уже была. К тому же выпуск своих дистиллятов позволяет минимизировать риск зависимости от внешних факторов, поясняет Александр Гревцов.

Размер инвестиций

Каждое российское производство виски создавалось в уникальных условиях, которые теперь невозможно повторить, отмечает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его мнению, точную смету заранее очень трудно составить: «Слишком много переменных внутри любого проекта». Стоимость организации производства зависит от многих факторов, включая выбор оборудования и масштабы, поясняет он.

Запуск производства виски в России мощностью около 2 млн л абсолютного алкоголя в год может потребовать инвестиций только в оборудование порядка 400–600 млн руб., оценивают в ООО «СпиртПромПроект».

По подсчетам аналитиков, разработка проектной документации, технологических регламентов и прочего может обойтись в 50–100 млн руб., согласование лицензии — в сумму около 15–20 млн руб., строительные работы — в 150–200 млн руб., монтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала — в 50–100 млн руб., дополнительное оснащение линий разлива и лабораторные исследования — в 100–150 млн руб.

Исполнительный директор винокурни «Крутояр» Дмитрий Зененко говорит, что сейчас компания с нуля строит производство виски по классической технологии двойного, тройного и прочих перегонов. По его оценке, сумма инвестиций уже составила 1 млрд руб. При этом планируются дальнейшие вложения в развитие и модернизацию винокурни в части повышения качества выпускаемых дистиллятов, их разнообразия и объема. Александр Гревцов отмечает, что за последние два года в Stellar Group произошла глобальная модернизация производства основной площадки разлива. Был также увеличен емкостной ряд и обновлено оборудование линий производства, добавляет эксперт. Затраты на это превысили 500 млн руб., оценивает господин Гревцов. По его словам, в компании планируют выйти на объем около 250 тыс. дал виски в месяц против 160 тыс. дал в месяц сейчас.

Полноценная винокурня, выпускающая и солодовый, и зерновой виски, потребует больших вложений в разные линии оборудования, замечает Андрей Московский. В качестве примера эксперт приводит новый завод алкогольной компании «Алвиса» в Ставропольском крае. Он замечает, что там установили и медные потстиллы (вид дистилляционного оборудования, позволяющий быстро получить спирт из любого сырья) для солодового дистиллята, и колонны для зернового — суммарно проект обошелся более чем в 4,4 млрд руб. По данным эксперта, мощность предприятия составляет 5,6 млн л абсолютного алкоголя в год.

На другом проекте — винно-коньячном заводе «Альянс-1892» в Калининградской области — собственная дистилляция виски была запущена в 2023 году, рассказывает господин Московский. Плановая мощность — около 4–5 млн л абсолютного алкоголя в год. По данным инвестсовета, только первый этап этого проекта оценивался примерно в €13 млн. Реальный объем инвестиций может быть существенно выше, учитывая полное обустройство складов и коммуникаций, прогнозирует эксперт.

При этом инвестиции начнут окупаться минимум через три года, предупреждает господин Московский. «Именно столько времени требуется для выдержки классического солодового виски»,— говорит он.

Впрочем, в «СпиртПромПроекте» считают, что прожить на рынке до выхода первого виски можно по-разному. Например, иностранные компании для покрытия операционных затрат выпускают джины и прочие невыдержанные напитки или просто дистилляты, как Potin (ирландский национальный алкогольный напиток) в Ирландии.

Дополнительные трудности

Помимо затратных вложений существует ряд других сложностей при развитии собственного производства виски. Дмитрий Зененко отмечает, что доступ к мировому разнообразию типов древесины дуба и школ бондарей в последнее время ограничен. В то же время в России наблюдается дефицит специалистов, производящих качественную бондарную продукцию, указывает он. Среди других наиболее важных проблем Александр Гревцов выделяет нехватку опытных технологов, инженеров, мастеров-виноделов и других профессионалов с необходимыми знаниями и навыками. К тому же высокая конкуренция среди предприятий отрасли затрудняет привлечение и удержание квалифицированных сотрудников, добавляет он.

Но после 2022 года почти все большие игроки уже начали проекты по локальному производству виски, рома или джина и для новых инвесторов порог входа в этот сегмент крепкого алкоголя является слишком высоким, считает господин Московский. Эксперт предупреждает, что российским производителям, вложившим миллиарды в свои проекты, предстоит конкурировать с глобальными марками, а без раскрученного имени и сильной дистрибуции дорогой виски рискует остаться нишевым продуктом.

Владимир Комаров