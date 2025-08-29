США ввели новые ограничения на поставки чипов в Китай

Администрация Дональда Трампа лишает Китай еще одной возможности получать американские передовые технологии, в том числе микрочипы, сообщает Bloomberg.

Министерство торговли объявило об отзыве разрешений южнокорейским Samsung, SK Hynix и американской Intel ввозить в Китай технологии США, необходимые компаниям в производстве. Разрешение, например, позволяло компаниям ввозить в КНР оборудование для выпуска микрочипов, не запрашивая каждый раз лицензию у властей Соединенных Штатов. Соответствующие послабления были введены Джо Байденом в 2023 году.

В сегодняшнем указе говорится, что действующие лицензии трех вышеупомянутых компаний на неограниченный ввоз оборудования в Китай прекратят действовать через 120 дней.

США ввели первые ограничение на экспорт чипов в Китай в октябре 2022 года, с тех пор неоднократно ужесточая их. В середине августа Financial Times сообщала, что Китай на переговорах с США по торговой сделке добивается смягчения контроля за экспортом чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которые важны для производства чипов с искусственным интеллектом. Администрация Дональда Трампа недавно разрешила только поставки некоторых чипов Nvidia и AMD в обмен на 15% выручки от их продажи в Китай.

Кирилл Сарханянц