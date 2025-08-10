FT: Китай добивается от США послабления контроля над чипами для ИИ

Китай на переговорах с США по торговой сделке добивается смягчения контроля за экспортом чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которые важны для производства чипов с искусственным интеллектом, сообщает Financial Times. Несмотря на недавнюю лицензию для Nvidia на поставки чипов H20, власти КНР обеспокоены ограничениями на экспорт HBM, что затрудняет работу китайских компаний, включая Huawei.

Контроль за экспортом этих технологий был введен предыдущей администрацией США. Источник FT отметил, что ослабление ограничений стало бы значительным преимуществом для компаний Huawei и SMIC, позволив Китаю производить миллионы ИИ-чипов в год. По словам собеседника издания, это также могло бы «отвлечь дефицитный HBM от чипов», продаваемых в США, поэтому Китай хочет добиться отмены контроля.

Еще один источник газеты сказал, что технология HBM является «узким местом», поскольку чипы памяти важны для ИИ-чипов, объединяющих память и логические компоненты. По его словам, Китаю необходима HBM для комплектации логических компонентов ИИ-чипов, которые китайская фирма SophGo, предположительно, приобрела у тайваньской TSMC в нарушение американского законодательства.