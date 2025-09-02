Лес клонится в минус

Ориентированный на экспорт лесопромышленный сектор России переживает сложный период на фоне высокой ключевой ставки и укрепившегося курса рубля. Пока динамика производства остается положительной по основным видам продукции, включая особо пострадавший от санкций сегмент пеллет. Но в ближайшей перспективе при сохранении текущих макроэкономических параметров участники рынка ожидают серьезного ухудшения ситуации.

Позитивная динамика

По итогам первого полугодия российские компании лесопромышленного сектора нарастили объемы производства по большинству видов продукции. Согласно данным Росстата, выпуск пиломатериалов в стране в январе—июне увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 14,5 млн кубометров. В июне прирост составил 11,7%, до 2,8 млн кубометров. Объем производства фанеры достиг 1,8 млн кубометров, что на 4,3% больше, чем годом ранее (в июне рост составил 1,5%, до 277 тыс. кубометров).

В то же время выпуск древесно-стружечных плит упал на 12,4%, до 5,6 млн кубометров (в июне падение составило 41,1%). Выпуск древесно-волокнистых плит в январе—июне составил 339 млн кв. м (снижение на 5%), хотя в июне производство выросло на 2%. Производство бумаги и картона за первые шесть месяцев года осталось на уровне прошлого года — 5,3 млн тонн.

Несмотря на позитивную динамику по многим продуктам, участники лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажного сектора оценивают ситуацию в отрасли как «близкую к кризису». Собеседники «Ъ-Review» отмечают сразу несколько негативных факторов, сложившихся в «идеальный шторм».

Ключевая проблема — текущие макроэкономические условия в России. Это высокая ключевая ставка на уровне 18% и укрепившийся курс рубля.

В «Илиме» «Ъ-Review» пояснили, что такие параметры совершенно неприемлемы для работы производителей, которые традиционно являются экспортно ориентированными из-за ограниченности внутреннего рынка. При этом, отмечают в компании, сейчас на внешних рынках фактически доступно лишь одно направление — азиатское, прежде всего Китай. И в этой ситуации экспортеры полностью зависят от курса национальной валюты и ставки фондирования, на которую напрямую влияет ключевая ставка ЦБ РФ. По мнению отраслевых игроков, если эти показатели сохранятся на текущем уровне, ситуация в лесопромышленном секторе продолжит ухудшаться вплоть до банкротств наиболее уязвимых компаний. Приемлемыми параметрами в компаниях считают курс 95 руб./$ и ключевую ставку не выше 12%.

Спрос падает

Усугубляет ситуацию падение спроса на основные виды продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) на фоне стагнации в строительном секторе и целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) из-за падения потребления упаковки.

На спросе в сегменте тарных картонов и гофропродукции негативно отражается торговая война между США и Китаем, что привело к сокращению отгрузок товаров, поясняет глава Центра системных решений Денис Кондратьев.

Внутри России также фиксируется снижение производства товаров практически во всех отраслях, начиная от продуктов питания и напитков, заканчивая стройматериалами и бытовой техникой. По оценке компании «Ново Пакаджинг ББ», по итогам года совокупное снижение выпуска товаров по всем сегментам, потребляющим упаковку, составит около 1,2% без учета ритейла и онлайн-торговли.

Глава Пермского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) Юрий Марков снижение спроса на товары народного потребления в интервью “Ъ” связывал в том числе с высокой ставкой рефинансирования. Так, население сократило свои расходы, перекладывая средства на накопительные счета с высокой годовой доходностью, которую сейчас предлагают банки. Эти факторы привели к профициту в отрасли ЦБП, что вынудило компании снижать загрузку и цены. По его мнению, чтобы выйти из этой ситуации, нужно найти баланс между спросом и предложением.

Сделать это можно за счет снижения ключевой ставки, что позволит увеличить потребительский спрос, либо ослабления рубля, которое сделает экспорт продукции целлюлозно-бумажной промышленности более выгодным.

В Минпромторге признают наличие сложностей у лесопромышленных компаний. Как отмечал замглавы министерства Михаил Юрин на заседании совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете федерации в июле, «с такими макроэкономическими предпосылками, которые есть, к сожалению, мы находимся в очень тяжелой ситуации». Господин Юрин напомнил, что Минпромторг оказывает меры поддержки отрасли, в том числе для экспортеров в 2025 году сохранена транспортная субсидия на 1,5 млрд руб., позволяющая компенсировать часть логистических затрат при поставках за рубеж. Но в самих лесопромышленных компаниях объем компенсаций с учетом масштабов отрасли считают недостаточным. А возможности его увеличения в рамках жестких ограничений по бюджету нет.

Пессимистические прогнозы

Во второй половине года, полагают участники лесопромышленного комплекса, ситуация в сегменте деревообработки будет ухудшаться. Как сообщал вице-президент Segezha Group по работе с госорганами, лесной политике и устойчивому развитию Николай Иванов в июле на заседании в Совете федерации, в четвертом квартале показатели производства будут «гораздо менее оптимистичными», чем в первом полугодии. По его мнению, если государство не может изменить макроэкономические параметры, необходимо убирать ограничения, которые сейчас есть на законодательном уровне.

Речь идет о резком росте ставок экологического сбора, предложенном Минприроды, порядке учета и оплаты фитосанитарных сертификатов, а также о введении моратория на повышение арендной платы за лесные участки и возможности расторжения договоров аренды при освоении участка менее чем на 70%. «Сейчас при резком падении переработки древесины и лесозаготовки, которое все ожидаем в третьем-четвертом квартале этого года, дополнительные барьеры для отрасли, кажется, неактуальны»,— заявлял господин Иванов. Кроме того, Segezha Group и другие компании выступают за введение в 2025–2026 годах понижающего коэффициента 0,9 к железнодорожному тарифу для компаний отрасли.

В то же время в целлюлозно-бумажном секторе осенью ожидается небольшое оживление и рост цен благодаря увеличению сезонного спроса. «Всплеска спроса мы не ожидаем в ближайшей перспективе, но некий такой сезонный фактор будет»,— считает директор по продажам Пермского ЦБК Игорь Шилов. Такой тренд спроса на гофропродукцию позволит до конца года стабильно пройти период падения цен в 3–5%.

Также с неожиданным оптимизмом на возможность увеличения поставок смотрят производители топливных гранул. Эта часть рынка, исторически ориентированная на европейский рынок, сильнее других пострадала от западных санкций.

На многих предприятиях выпуск пеллет останавливался из-за невозможности сбыта этой продукции.

Если в первом квартале 2025 года производство продолжало падать, то с апреля в сегменте наметилась положительная динамика. И после увеличения на 2,8% в январе—мае по итогам первого полугодия выпуск вырос на 8,1%, до 567 тыс. тонн. В июне производство подскочило на 44,1%, до 97,2 тыс. тонн.

Пока, отмечает глава комитета заксобрания Архангельской области Александр Дятлов, такой рост во многом объясняется очень низкой базой 2024 года. Хотя, признает он, государственные меры по популяризации данного вида топлива принесли свои пусть скромные, но хорошие результаты. Потребление пеллет в России растет, в том числе в частных домовладениях, отмечает он. Segezha Group, один из крупнейших производителей пеллет, сообщала, что объем ее реализации этой продукции за первое полугодие вырос почти в три раза, до 70,6 тыс. тонн. Но тем не менее ключевым рынком сбыта, указывают в компании, остается Южная Корея. Однако поставки за рубеж ограничивает высокая стоимость логистики, уточняет Александр Дятлов. «Без поддержки государства это направление убыточно»,— указывает он.

Существенно нарастить поставки пеллет за рубеж позволило бы открытие китайского рынка, куда сейчас они не допускаются в рамках экологического законодательства (Пекин их классифицирует как отходы ЛПК). Россия уже несколько лет ведет переговоры с Китаем о возможности снятия этого ограничения. В начале августа Министерство коммерции Китая совместно с профильными ведомствами КНР по охране окружающей среды, реформе и развитию, энергетике, лесному хозяйству, таможенному регулированию подтвердило ускорение работы по оптимизации импорта топливных гранул в страну. По оценке Segezha, спрос на биотопливо в КНР растет на 15–20% ежегодно. Компания готова поставлять в этом направлении около 400 тыс. тонн пеллет ежегодно.

Как отмечает Александр Дятлов, последние российско-китайские двусторонние переговоры дали определенную надежду, что когда-нибудь КНР пустит отечественных производителей на свой рынок. Также он полагает, что открывающаяся возможность экспорта в КНР может стать сигналом для Южной Кореи и способствовать повышению закупочных цен.

Ольга Матвеева