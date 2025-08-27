Выручка китайского производителя полупроводников Cambricon взлетела на 4348%

Выручка китайского производителя полупроводников Cambricon в первом полугодии увеличилась на 4348%, до 2,9 млрд юаней ($403 млн). Чистая прибыль компании составила около 1 млрд юаней ($140 млн) против убытка 533 млн юаней ($75 млн), зафиксированного за аналогичный период прошлого года. Акции компании после публикации отчетности выросли на 3,2%. За последний год они подорожали на 462%, тем самым рыночная капитализация компании достигла $80 млрд.

Cambricon — одна из компаний, которые рассматриваются как конкурент американской Nvidia, так как разрабатывают продвинутые чипы для систем искусственного интеллекта. Местные игроки этого сектора развиваются в условиях, когда для китайских компаний усложнен доступ к чипам для ИИ Nvidia, являющейся лидером этого рынка. Это связано с введенными США ограничениями на экспорт чипов в Китай, а также с рекомендациями самих властей КНР не использовать чипы Nvidia.

Тем не менее, пока объемы производства и продаж Cambricon несопоставимы с американским конкурентом, квартальная выручка которого составляет $44 млрд. По рыночной капитализации американская компания еще сильнее обгоняет своего китайского конкурента: Nvidia оценивается в $4,4 трлн.

Яна Рождественская