Депутаты Краснодарского края готовы поддержать запрет вейпов

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края готовы оперативно принять региональный закон об ограничении продажи вейпов и электронных сигарет после внесения изменений в федеральное законодательство. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на председателя комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрея Горбаня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

22 августа президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить регионам полномочия по полному запрету продажи. Глава государства также одобрил предложение испытать инициативу в пилотном режиме на территории Нижегородской области.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты от различных фракций вносили законодательные инициативы о полном запрете вейпов, однако до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. По его словам, после решения президента Госдума в ближайшие два месяца приступит к рассмотрению законопроекта.

«Как только будет предоставлена правовая возможность ввести соответствующие тотальные ограничения, я полагаю, что кубанский парламент сделает это достаточно оперативно и затягивать эти процессы не будет», — рассказал Андрей Горбань.

Он также добавил, что есть задача — не уничтожить предпринимателей, которые занимаются продажей такой продукции. О полном запрете продажи власти предупредят заранее, чтобы бизнес мог переориентировать свою торговую деятельность на другие виды товаров.

Алина Зорина