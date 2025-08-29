Зарубежные СМИ: Что предпринимают союзники для поддержки Украины?

Госдеп одобрил продажу Украине оружия на $825 млн. В пакет помощи войдут крылатые ракеты увеличенной дальности и связанное с ними оборудование, сообщили в Пентагоне. Тем временем в Белом доме недовольны ходом переговорного процесса и хотят видеть больше усилий со стороны лидеров России и Украины. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, американский президент «не был ни рад, ни удивлен» ударам Москвы по Киеву. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, несмотря на сообщения о ее подготовке, «очевидно, не состоится». СМИ обсуждают непоследовательность инициатив западных партнеров. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Передача Киеву нового оружия не изменит баланса военных сил в регионе, говорится в сообщении Пентагона, но поспособствует достижению целей внешней политики и национальной безопасности США. При этом Вашингтон предоставит лишь частичное финансирование, а основные средства выделят Дания, Норвегия и Нидерланды, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации издания, в пакет помощи войдут 3350 ракет Extended Range Attack Munition дальностью несколько сотен миль, системы GPS-наведения и средства электронного управления. Кроме того, Киев может получить вспомогательное оборудование, программное обеспечение для планирования миссий и запчасти для ранее поставленного вооружения.

Тем временем Евросоюз обсуждает, какими могут быть гарантии безопасности Украины. Лидеры стран прорабатывают идею создания 40-километровой буферной зоны на линии фронта, пишет Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов. Эту инициативу издание называет «лучом последней надежды». Факт того, что дипломаты допускают возможность блокировки земельной полосы внутри Украины для принуждения сторон к хрупкому миру, говорит об отчаянии НАТО.

Чиновники расходятся во мнениях относительно глубины буферной зоны, но этот план, судя по всему, подразумевает территориальные уступки со стороны Киева, и неясно, поддержит ли он такую идею, продолжает издание. Европейцы пока далеки и в оценках численности военнослужащих для патрулирования участка. Обсуждаются цифры от 4 тыс. до 60 тыс. солдат. Ядро иностранного военного контингента, вероятно, составят французские и британские силы.

Дональд Трамп уступку территорий считает необходимым условием мира, подчеркивает The Atlantic. По словам собеседников журнала, американский президент недоволен Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований и уже теряет терпение из-за затянувшегося переговорного процесса. Также источники издания в ЕС заявили, что в дипломатическом обсуждении сейчас полная неразбериха. Евродипломаты обеспокоены отсутствием деталей о договоренностях Путина и Трампа, которых они достигли за закрытыми дверями. В результате Брюссель, Вашингтон и Москва, судя по всему, имеют разные представления о том, какие территориальные уступки могут стать основой мирного соглашения.

