Politico: ЕС планирует передать Украине €200 млрд из замороженных активов РФ

Еврокомиссия разрабатывает схему передачи почти €200 млрд из замороженных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта. Переговоры по этому вопросу состоятся 30 августа в Копенгагене с участием министров иностранных дел ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

План не предусматривает немедленной конфискации активов, против которой выступает большинство стран ЕС из-за финансовых и юридических проблем. Евросоюз намерен перевести активы РФ в категорию «более рискованных инвестиций», чтобы извлечь из них больше прибыли.

Для этого Брюссель рассматривает создание специальной структуры, в которую войдут не только страны Евросоюза, но и G7, такие как Великобритания и Канада. Это предоставило бы Европе больше контроля над замороженными активами, отмечает газета. По действующим правилам любая страна ЕС может фактически вернуть активы России, наложив вето на продление санкций. Голосование по этому вопросу проводится каждые полгода. Создание нового механизма помогло бы европейским странам обойти эти правила, поясняет Politico.

Страны G7 в 2024 году согласились направить Киеву в общей сложности €45 млрд доходов, полученных от замороженных российских средств. Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. Это почти половина российских валютных резервов. До сих пор в ЕС не нашли законных оснований для конфискации российских средств из-за опасений по поводу позиции евро как резервной валюты.