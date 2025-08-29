В Екатеринбурге оштрафуют более 400 водителей за сокрытие номеров на парковке

Администрация Екатеринбурга совместно с ГИБДД провели серию рейдов, в ходе которых были выявлены более 400 автомобилей с умышленно скрытыми номерами. Как сообщили в мэрии, владельцы пытались уклониться от оплаты парковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Важно понимать, что регистрационный знак автомобиля (номер)– это собственность не владельца машины, а государства. Поэтому любые действия по сокрытию данных являются административным правонарушением. Таким же проступком считается и неоплата пользования муниципальной стоянкой»,— объяснил начальник отдела развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.

По словам господина Галакова, рейды будут проводиться регулярно. Сотрудники городской службы автопарковок имеют право в ходе инспекций убирать любые карточки, листы, медицинские маски, чтобы сделать номер видимым.

Плата за стоянку взимается городом с 8:00 до 20:00. За 12 часов стоянки в центре города можно заплатить 600 руб., в то время как штраф за неоплату составляет 3 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Урал», в ноябре 2024 года мэрия увеличила число платных парковок с 3 тыс. мест до 5376. Наибольшее число парковок находится на следущих участках:

- улица Шейнкмана, от улицы Куйбышева до улицы Малышева ( 200 мест)

- улица Белинского, от улицы Куйбышева до улицы Декабристов (173 места)

- улица Луначарского, от проспекта Ленина до улицы Малышева (139 мест)

- улица Хохрякова, от улицы Куйбышева до улицы Декабристов (119) мест)

- улица Сакко и Ванцетти, от улицы Радищева до улицы Куйбышева (115 мест) и другие улицы.

Полина Бабинцева