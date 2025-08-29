Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Судаке без электроэнергии остались более 10 улиц

Из-за аварии на сетях жители 10 улиц в Судаке временно остались без света. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без электроэнергии временно остались улицы Коммунальная, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская и прилегающие к ним переулки. Света также нет в районе Алчак и в селах Солнечная долина, Прибрежное и Миндальное.

Примерное время восстановления электроснабжения — три часа.

Алина Зорина

