В КТК прокомментировали разлив нефти в Новороссийске

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при проведении грузовой операции произошла нештатная ситуация, в результате которой в море вылилась нефть. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В КТК заявили, что объем розлива нефти уточняется. Жертв и пострадавших нет. Причины случившегося уточняютя.

В компании отметили, что развернули все имеющиеся в районе силы и средства, чтобы устранить последствия розлива. Ведется мониторинг экологической обстановки. ВПУ КТК-2, на котором произошел инцидент, выведен из эксплуатации на неопределенный срок.

Розлив нефти в море у берегов Новороссийска произошел днем 29 августа. По данным ТАСС, площадь составила порядка 1 кв. км.