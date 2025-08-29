ГК ТОЧНО передала новый служебный комплекс Росгвардии в Анапе

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) передал служебное помещение для сотрудников главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в Анапе.

В мероприятии приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев и врио мэра города Светлана Балаева.

В рамках договора комплексного развития территории ГК ТОЧНО передала служебный комплекс для сотрудников вневедомственной охраны филиала Росгвардии по Краснодарскому краю. Новое здание площадью 3000 кв.м. расположено в центре города по адресу ул. Краснодарская улица 63 и полностью оборудовано для работы ведомства. Строительство началось в июле 2024 года.

Комплекс состоит из административного здания и контрольно-пропускного пункта.

Двухэтажный административный блок оборудован по современным нормам и требованиям законодательства — здесь предусмотрены комнаты для личного состава, рабочие кабинеты, конференц-зал и учебный лекторий с медийным оборудованием, помещение для приема граждан, архив, медицинский кабинет, комната отдыха. Рабочие места для сотрудников оснастили компьютерами и специальной оргтехникой.

На территории также разместили круглосуточный центр оперативного управления — системы «Безопасный город» и «Купол» позволяют определять лиц, находящихся в розыске. Дежурный контролирует ситуацию и направляет наряд на место происшествия.

Дополнительно в пункте предусмотрен стрелковый тир с автоматизированной системой мишеней. Он позволяет проводить упражнения, контрольные и учебные стрельбы в условиях ограниченной видимости. На первом этаже расположен контрольно-пропускной пункт, который включает проходную, камеры для хранения личных вещей и комнату досмотра. Входы в помещение оборудованы замковыми устройствами и средствами охранной сигнализации. Благоустроили и окружающую территорию.

В церемонии открытия нового служебного помещения приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России Анатолий Маликов, командующий Южным ордена Жукова округом войск национальной гвардии России Игорь Турченюк, начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант Александр Решетников, врио мэра города Светлана Балаева. От ГК ТОЧНО церемонию посетили депутат Законодательного собрания Краснодарского края, первый заместитель генерального директора Станислав Николенко и депутат городской Думы Краснодара, заместитель председателя совета директоров Дмитрий Инаятов.

«Открытие нового комплекса зданий подразделений Росгвардии — важное событие для всего города. Анапа — главный семейный и детский курорт страны, который стремительно развивается и ежегодно принимает миллионы туристов. И наша общая задача — обеспечить безопасность всех жителей и гостей, что требует качественной подготовки и напряженной круглосуточной работы»,— прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Передача нового пункта демонстрирует высокую социальную ответственность девелопера — ТОЧНО не только создает среду для комфортной жизни в своих проектах, но и улучшает качество условий работы локальных сообществ. Служебное помещение повысит безопасность жителей и гостей Анапы.

«Гордимся тем, что смогли внести вклад в обеспечение безопасности и порядка в нашем регионе. Это современное здание не только отвечает всем требованиям, но и создаёт комфортные условия для работы и отдыха сотрудников, которые каждый день стоят на страже спокойствия граждан»,— прокомментировал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Напомним, что ГК ТОЧНО возводит в Анапе комплекс бизнес-класса «Хозяин морей»*. Он расположен в уникальной локации — в непосредственной близости моря и заповедника «Утриш». Резиденция включает четыре квартала — девять домов от 8 до 12 этажей. Девелопер реализует проект по принципам комплексного развития территорий. Помимо жилых корпусов, здесь запроектированы школа и два детских сада, медицинский центр, спа-комплекс, ресторан, кафе с кинотеатром, бассейн и др.

