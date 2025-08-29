В районе Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов в море

Разлив нефтепродуктов произошел в море около Новороссийска. Площадь разлива в Черном море составляет 1 кв. км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалиста по дистанционным методам исследования, сотрудничающего с Морспасслужбой, Сергея Станичного.

Сейчас специалисты по спутниковым снимкам фиксируют пятно в 4,5 км от побережья. Разлив распространяется на северо-запад из-за ветра. По словам Сергея Станичного, оно движется в сторону Анапы.

По предварительным данным, нефтепродукты, вылившиеся в море, относятся к легкому типу. Это снижает тяжесть последствий для окружающей среды.

