Сбербанк инициировал банкротство краснодарской компании «Фатом»

Арбитражный суд Краснодарского края 8 августа ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Фатом», удовлетворив заявление ПАО «Сбербанк» о признании компании несостоятельной.

Согласно материалам дела, задолженность «Фатома» перед кредитором составляет 27,8 млн руб. по основному долгу и 371,4 тыс. руб. штрафных санкций за нарушение условий кредитного договора от декабря 2023 года. В третью очередь реестра требований кредиторов включены расходы Сбербанка на уплату госпошлины в размере 253,5 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фатом» зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 2019 года. Генеральный директор и бенефициар — Евгений Манукин. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля металлами и металлическими рудами, однако в арбитражных документах она указана как строительная организация (строительство жилых и нежилых зданий). В 2023 году выручка общества составила 203,38 млн руб., чистая прибыль — 0,75 млн руб., доходы — 203,43 млн руб., расходы — 202,41 млн руб.

Временным управляющим назначен Павел Уринг, член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Он должен провести анализ финансового состояния должника, составить список кредиторов и их требований, а также организовать первое собрание кредиторов.

Суд назначил рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения на 22 января 2026 года. До этой даты управляющий обязан опубликовать сведения о введении наблюдения и представить суду отчет о деятельности должника.

На заседании представитель Сбербанка поддержал заявленные требования, а директор должника их не оспаривал, указав на наличие дебиторской задолженности компании.

