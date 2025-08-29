Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Politico: чиновники США и Европы разочаровались в Стиве Уиткоффе

Чиновники США и Европы выражают сомнения в эффективности спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в выполнении дипломатических задач. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Американские, украинские и европейские официальные лица считают, что главная проблема Стива Уиткоффа — его самоуверенность и отказ консультироваться с экспертами по дипломатии.

Один из источников издания охарактеризовал его как «мошенника». Собеседник пояснил, что заявления Стива Уиткоффа на встречах часто остаются непонятными даже участникам.

Politico также пишет о разочаровании в Стиве Уиткоффе некоторыми представителями российских властей. Это разочарование, по данным издания, связано с тем, что господин Уиткофф не смог донести до Дональда Трампа важные «красные линии» президента России Владимира Путина по Украине.

