Politico: чиновники США и Европы разочаровались в Стиве Уиткоффе

Чиновники США и Европы выражают сомнения в эффективности спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в выполнении дипломатических задач. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Американские, украинские и европейские официальные лица считают, что главная проблема Стива Уиткоффа — его самоуверенность и отказ консультироваться с экспертами по дипломатии.

Один из источников издания охарактеризовал его как «мошенника». Собеседник пояснил, что заявления Стива Уиткоффа на встречах часто остаются непонятными даже участникам.

Politico также пишет о разочаровании в Стиве Уиткоффе некоторыми представителями российских властей. Это разочарование, по данным издания, связано с тем, что господин Уиткофф не смог донести до Дональда Трампа важные «красные линии» президента России Владимира Путина по Украине.