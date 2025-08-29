Нефтяники получат демпфер за август при повышении отсечки по выплатам

Нефтяные компании получат демпферные выплаты от государства за август, если точку отсечения повысят на 5 п.п. — с 10% до 15%. Сейчас стоимость бензина на бирже превышает индикативную на 10%, что, согласно Налоговому кодексу, отменяет государственные выплаты.

Средняя цена бензина АИ-92 на бирже в августе составила 69 339,9 руб. за тонну, подсчитал ТАСС. Его индикативная стоимость — 60 450 руб. за тонну. Чтобы получать демпферные выплаты нефтяные компании должны продавать бензин по 66 495 руб. за тонну. Одна при корректировке точки отсечения выплаты до 15%, эта сумма увеличится до 69 517,5 руб. за тонну. При таком раскладе нефтяники смогут получить выплаты за август.

По данным «Ъ», правительство планирует в ближайшее время расширить для нефтекомпаний возможности получения демпферных выплат на фоне роста стоимости топлива на бирже. В июле 2025 года цены производителей на бензин в России выросли на 13,8% по сравнению с июнем. Порог для бензина может увеличиться с 10% до 15%, для дизельного топлива — с 20% до 25%. В сентябре Госдума рассмотрит предложения о корректировке параметров топливного демпфера.

