Скандалы из-за шахматного читинга

Первый очень громкий скандал, связанный с шахматным читингом, разразился во время матча за титул чемпиона мира, в котором в 2006 году в Элисте играли россиянин Владимир Крамник и болгарин Веселин Топалов. Уступая — 1:3, Топалов обвинил Крамника в том, что тот, уходя в туалет, пользуется компьютерными подсказками. Крамник, возмутившись обвинениями, не вышел на пятую партию. Прерванный «туалетным скандалом» матч продолжился после того, как FIDE не нашла в действиях россиянина ничего запрещенного. Крамник, в последнее время превратившийся в главного борца с читингом в шахматах, выиграл матч. А Топалов в 2007 году сам попал под подозрение. Эксперты обратили внимание на жесты, которые адресует ему во время партий менеджер Сильвио Данаилов: некоторые шахматисты трактовали их как закодированные подсказки. Впрочем, доказать вину Топалова не удалось. Он отделался «строгим выговором» от FIDE за необоснованные обвинения в адрес Крамника.

Первым шахматистом, пойманным на читинге, оказался в 2015 году грузинский гроссмейстер Гайоз Нигалидзе. На турнире в Дубае его соперник армянин Тигран Петросян обратил внимание арбитра на то, что Нигалидзе слишком часто отлучается в уборную. Выяснилось, что там он заходит в смартфон, чтобы узнать, какой ход нужно сделать. Нигалидзе лишили звания и отстранили на три года. Самое смешное, что через пять лет за читинг дисквалифицировали и Петросяна.

Наиболее комичным образом попался на читинге довольно известный латвийский гроссмейстер Игорь Раусис. В 2019 году на турнире в Страсбурге его засняли сидящим на унитазе со смартфоном в руках. От FIDE Раусис получил шестилетнюю дисквалификацию.

Главный в плане резонанса читинговый скандал текущего десятилетия возник, когда в 2022 году лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен обвинил в мошенничестве нанесшего ему поражение стремительно прогрессирующего молодого американца Ханса Нимана. Обвинения норвежца поддержало исследование Chess.com. Его выводы базировались на изучении партий Нимана. Эксперты Chess.com констатировали, что он воспользовался «незаконной помощью» «более чем в 100 онлайн-партиях». Конфликт продолжился иском от Нимана, поданным в федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури. В нем американский гроссмейстер требовал взыскать рекордные для своего вида спорта $100 млн с группы ответчиков, якобы нанесших домыслами и клеветой ущерб его репутации и карьере. В список попали Карлсен, Chess.com, ее исполнительный директор Даниэль Ренш и знаменитый американский шахматист Хикару Накамура. Процесс, однако, закончился мировым соглашением без выплаты компенсации. Ниман продолжил выступления — правда, без прежнего блеска.