Уголовное дело Алексея Самкова из ижевского «Газпрома» о взятке направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексея Самкова о получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК), сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Алексея Самкова 10 апреля

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Судебное заседание по делу Алексея Самкова 10 апреля

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что Алексей Самков в 2020-2022 годах получил более 590 тыс. руб. от руководителя казанского ООО «Измерительные системы» за заключение договора оказания услуг по работе с газовым оборудованием для поверки бытовых счетчиков расхода газа у потребителей, а также за предоставление персональных данных абонентов газовой компании с целью привлечения новых клиентов. Деньги Алексей Самков, по версии обвинения, получил от посредника — экономиста «Измерительных систем».

Уголовное дело рассмотрит Первомайский райсуд Ижевска. Алексей Самков был задержан в апреле. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.