Чистая прибыль ЮГК по МСФО выросла на 35% в первом полугодии

Группа компаний «Южуралзолото» получила в первом полугодии 7,3 млрд руб. чистой прибыли. Это на 35,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности ЮГК по МСФО.

Выручка выросла за отчетный период на 30%, до 44,2 млрд руб. В компании объяснили результат динамикой цен на золото и увеличением производства на 2% по итогам полугодия. Показатель EBITDA составил 15,4 млрд руб. (+8,5%).

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Ведет добычу в России в двух хабах — Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край, Хакасия). «Южуралзолото» занимает четвертое место в стране по объему производства (450 тыс. унций в год).

Рентабельность по EBITDA уменьшилась с 42% до 35% из-за роста затрат на оплату труда, топливо, ремонт и обслуживание. Чистый долг составил 78,7 млрд руб., увеличившись на 3,3%.

В июле контрольный пакет ЮГК перешел в собственность государства после того, как Советский районный суд Челябинска конфисковал его у бывшего владельца компании Константина Струкова по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Минфин сообщил, что контрольный пакет акций ЮГК планируют продать структуре Газпромбанка.

