Предпринимателю, незаконно установившему батут в Уфе, предъявлено обвинение

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе предъявил индивидуальному предпринимателю обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, 27 августа обвиняемая, не имея разрешения, установила надувную горку-батут «Супергерои» на детской площадке во дворе дома по улице Летчиков в Уфе. При этом она не учла «вероятность опасного отрыва крепления аттракциона к поверхности земли под воздействием ветра», отметили в СКР.

Вечером того же дня горку-батут ветром оторвало от земли. В результате происшествия пострадали два ребенка. Здоровью пятилетней девочки был причинен тяжкий вред.

Олег Вахитов