Пострадавшую при происшествии с батутом в Уфе девочку доставили в реанимацию

В Уфе в микрорайоне Затон из-за сильного ураганного ветра перевернулся батут с детьми. Об этом 27 августа сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

По его данным, на улице Летчиков конструкция опрокинулась, когда рядом находились двое детей. Трехлетняя девочка получила лишь несколько царапин и была осмотрена врачами на месте. Пятилетняя девочка получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована в городскую больницу № 17, где сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации местных властей, батут был установлен несанкционированно. В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту инцидента.