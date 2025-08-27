В Уфе сильный ветер перевернул батут, травмированы два ребенка

Два ребенка получили травмы после того, как в Уфе из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии, инцидент произошел на улице Летчиков.

«В результате происшествия пострадали двое детей. После осмотра медиками шестилетний ребенок был госпитализирован в ГКБ №17, второй ребенок от госпитализации отказался»,— говорится в пресс-релизе.

Как писал «Ъ-Уфа», в Башкирии объявлен желтый уровень метеоопасности из-за неблагоприятных явлений: грозы, сильных порывов ветра, тумана и возможных пожаров.

Булат Баширов