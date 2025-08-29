Захарова: Россия ответит на запрет передвижения российских дипломатов в ЕС

Ответ России последует незамедлительно, если Евросоюз по инициативе Чехии ограничит свободу передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По мнению госпожи Захаровой, Европа хочет, чтобы Россия приняла ответные меры. «Может быть, они считают, что их западноевропейские дипломаты много передвигаются по территории России, прямо запретить они это не могут, может быть, хотят, чтобы те деньги экономили на бензин, у них кризисы»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Представитель МИД РФ добавила, что западноевропейские политики продвигают подобные идеи «себе же во вред». По ее словам, выступать с подобными инициативами — непрофессионально.

На этой неделе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Европа должна ограничить свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. В ответ на это Мария Захарова пригрозила «стреножить» дипломатов ЕС в качестве зеркальных мер.