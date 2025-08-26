Захарова пригрозила «стреножить» дипломатов ЕС в качестве зеркальных мер

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломаты стран Евросоюза будут «подседланы и стреножены» в рамках зеркальных мер на санкции в адрес российских дипломатов, передает ТАСС.

Так госпожа Захарова прокомментировала агентству заявление главы МИД Чехии Яна Липавского. Он в интервью Politico предположил ввести для российских дипломатов ограничения на передвижение внутри Шенгенской зоны в рамках 19-го пакета санкций. «Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут "подседланы и стреножены" в ответ»,— сказала госпожа Захарова.

В июне прошлого года министры иностранных дел восьми стран Евросоюза предложили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю ввести ограничение на передвижение российских дипломатов. Письмо направили главы МИДов Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии. Тогда же господин Липавский публично предлагал ограничить возможность российских дипломатов выезжать из стран, в которых они аккредитованы.