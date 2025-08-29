В Свердловской области 259 школ провалили проверку пожарной безопасности

Из 1208 уральских школ 259 не прошли проверку на соблюдение требований пожарной безопасности, сообщил главный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

В рамках подготовки к новому учебному году МЧС провело 1288 обязательных профилактических визитов, специалистами проведено 1678 консультаций, 1180 разъяснительных мероприятий, предъявлено 177 предостережений. По итогам проверок к административной ответственности привлечены 92 субъекта: 43 юридических и 49 должностных.

«Характерными нарушениями пожарной безопасности являются несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и неисправность систем противопожарной защиты»,— прокомментировал Сергей Махнев.

По словам начальника отдела прокуратуры Свердловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Михаила Калиберды, количество выявленных нарушений превышает 2 тысячи и не снижается на протяжении последних лет.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что с 1 сентября школьники смогут ездить в общественном транспорте бесплатно: соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

