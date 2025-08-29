«Газпром» ждет нового рекорда по объемам резерва газа в подземных хранилищах

Глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер сообщил, что компания в рамках подготовки к зимнему периоду закачала в хранилища 89,3% газа от целевого объема. Он добавил, что к началу отбора ожидается новый рекорд резерва газа в подземных хранилищах — 73,17 млрд куб. м.

«И на период начала отбора мы с вами установим новый исторический рекорд оперативного резерва газа в подземных хранилищах "Газпрома" — это 73,17 млрд куб. м газа»,— сказал Алексей Миллер на совещании с руководством дочерних организаций. Его слова приводит пресс-служба «Газпрома».

На встрече глава «Газпрома» также сообщил, что поставки в Китай за восемь месяцев увеличились на 28,3% год к году. По итогам 2024 года объем экспорта газа в КНР составил около 31 млрд куб. м.

