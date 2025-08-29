«Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 28% с начала года

«Газпром» (MOEX: GAZP) за восемь месяцев 2025 года увеличил поставки газа в Китай на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер.

«Мы стабильно и надежно работаем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем,— приводит пресс-служба “Газпрома” слова господина Миллера.— Мы в полном объеме, в соответствии с контрактными обязательствами, и даже больше, поставляем газ».

Поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» начались в 2019 году. С 2020-го они превышают годовые контрактные обязательства. 1 декабря прошлого года суточные поставки были выведены на максимальный контрактный уровень. Объем поставок в 2024 году составил 31,12 млрд куб. м. Россия лидирует по импорту энергоносителя в Китай, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

