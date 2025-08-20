Поставки российского трубопроводного газа в Китай за семь месяцев выросли на 21%

В январе—июле Россия поставила Китаю трубопроводный газ на $5,69 млрд. Это на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Россия лидирует по поставкам упомянутого энергоносителя в Китай. Вторым крупным поставщиком трубопроводного газа в КНР стала Туркмения (за семь месяцев экспорт упал на 12,7%, до $4,95 млрд). В топ-5 также входят Мьянма ($922 млн), Казахстан ($600 млн) и Узбекистан ($460 млн).

По данным ГТУ, за весь 2024 год Китай импортировал трубопроводный газ на $21,1 млрд. В годовом выражении рост составил 8,6%. Поставки из России в прошлом году выросли на 25%, до $8,03 млрд.

В конце мая «Газпром» сообщал, что объем поставленного в Китай топлива по газопроводу «Сила Сибири» достиг 100 млрд куб. м. По итогам прошлого года прирост трубопроводных поставок «Газпрома» превысил 35% и обеспечил покрытие около четверти дополнительного спроса на газ в КНР.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Разгрузку осилит идущий».