Аффилированная компания пытается войти в банкротство владельца тамбовского нефтетнейдера

Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление тамбовского нефтетрейдера ООО «Торговый дом "Транссервис"» о включении требований компании в реестр в деле о персональном банкротстве Павла Корчагина. Господин Корчагин является основным владельцем «Транссервиса». Сумма требований в материалах дела не раскрывается.

Как сообщается в картотеке арбитража, он должен был рассмотреть требование «Транссервиса» 12 августа, однако пока информаци о принятом решении не опубликовано.

В августе 2024 года арбитражный суд Москвы признал Павла Корчагина банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества на шесть месяцев. С заявлением о банкротстве Павла Корчагина в августе 2023-го обратился московский «Автоторгбанк» из-за долга в 408,8 млн руб. Впоследствии в реестр требований кредиторов господина Корчагины были включены долги в сумме на 1,8 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ТД "Транссервис"» зарегистрировано в Котовске в 2010 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Уставный капитал — 90 млн руб. Основной владелец (81,25%) — Павел Корчагин, остальные доли по 6,2% принадлежат Дарье, Раисе и Сергею Осмоловским. Все четыре учредителя и Елена Осмоловская контролируют тамбовские ООО «Фирма "Транссервис"», ООО «Транском», ООО «Ресурс-трейдинвест» (также торгуют топливом) и ООО «Фирма "Агроком"» (реализует химические продукты). Последние финансовые показатели ООО «ТД "Транссервис"» публиковало в 2022 году. Выручка общества тогда сократилась до 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 30,8 млн руб.

Подробнее о банкротстве «Транссервиса» — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова