По делу главы Воткинского района задержаны предполагаемые подстрекатели

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело на 50-летнего и 38-летнюю жителей по обвинению в подстрекательстве главы Воткинского района Айрата Газимзянова к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33 п. «е» ч. 3 ст. 286 УК), сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что фигуранты в ходе неоднократных встреч уговорили Айрата Газимзянова издать и подписать постановление о предоставлении ООО «Стройграв» земельного участка площадью 11,4 тыс. кв. м в национальном парке «Нечкинский». Это лишило собственника правомочий по пользованию и распоряжению участком. В настоящее время незаконное постановление отменено, и земельный участок возвращен в федеральную собственность.

Ранее фигурантку отправили в СИЗО (по иному уголовному делу). Решается вопрос об избрании меры пресечения предполагаемому соучастнику.

Напомним, Айрат Газимзянов находится под арестом. Решение отправить чиновника в СИЗО принял Индустриальный райсуд Ижевска 20 августа. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета был назначен его заместитель по строительству, ЖКХ и дорожной деятельности Денис Русских.