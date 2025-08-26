Денис Русских назначен временно исполняющим обязанности главы Воткинского района

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Дениса Русских временно исполняющим обязанности главы Воткинского района. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 25 августа.

Полномочия Дениса Русских продлятся до избрания нового главы района. Как указано на сайте муниципалитета, господин Русских занимает должность заместителя главы Воткинского района по строительству, ЖКХ и дорожной деятельности.

Ранее суд заключил под стражу подозреваемого в превышении должностных полномочий главу Воткинского района Айрата Газимзянова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Следствие считает, что подозреваемый незаконно издал и подписал постановление о предоставлении на 5 лет в пользование ООО «Стройграв» земельного участка площадью 11,4 тыс. кв.м, находящегося в федеральной собственности и расположенного на территории национального парка «Нечкинский». Это лишило собственника правомочий по пользованию и распоряжению участком. В настоящее время незаконное постановление отменено, и земельный участок возвращен в федеральную собственность.